Пленный: Позиции ВСУ у Урожайного находятся под постоянным обстрелом войск России

Позиции ВСУ у Урожайного в ДНР находятся под постоянным огневым воздействием российских войск, рассказал военнопленный ВСУ Евгений Погребняк.

По его словам, командование отправило его на верную смерть в лесополосу Урожайного, где систематически ведутся обстрелы. дронами, сбросы гранат, наносятся дары авиацией, а обороняться нечем, передает ТАСС.

Погребняк отметил хорошее отношение к нему в плену со стороны российских военных и подчеркнул, что в ВСУ «воевать никто не хочет».

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что его после мобилизации в батальон спецназа ВСУ даже не обучили стрелять из автомата и разбирать его.