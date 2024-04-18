Губернатор раскрыл подробности атаки метеозондов и дрона на Воронежскую область

Четыре жилых дома получили повреждения в Воронеже в результате атаки Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силами ПВО на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей, в том числе три метеозонда.

«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)», - рассказал Александр Гусев.

Также глава региона сообщил, что состояние женщины, пострадавшей вечером 17 апреля при падении украинского дрона, оценивается врачами как стабильное, средней степени тяжести.

«Она госпитализирована в одну из городских больниц. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», - заявил губернатор.

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Накануне в Воронеже произошло два взрыва и в районе улицы Новосибирской начался пожар. В ГУ МЧС по региону сообщили, что загорелся склад пиломатериалов и станков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО подавили в небе над областью беспилотник ВСУ.