Снайпер РФ и его группа уничтожили руководителя контрснайперов ВСУ "Блискавку"

Группа российского снайпера уничтожила в зоне специальной военной операции руководителя украинского контрснайперского подразделения с позывным "Блискавка". Об этом боец РФ рассказал ТАСС.

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"Блискавку" снайпер РФ назвал своей главной целью.

"Но считаю, это не моя личная заслуга, а все-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы - это один рабочий организм", - подчеркнул боец.

Он добавил, что доказательствами ликвидация "Блискавки" стали винтовка и документы руководителя контрснайперского подразделения ВСУ, захваченные российскими бойцами.

Ранее стало известно, что украинская снайперша Екатерина Шинкаренко с позывным "Виски" была убита недалеко от Северска. Она - уроженка Краматорска служила в 53-й отдельной механизированной бригаде, награждена орденом "За мужество" третьей степени, "Золотым крестом" и "Крестом доблести".