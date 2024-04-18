ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительной информации, в результате пострадал один человек. «В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы», — говорится в сообщении. Пострадавшую госпитализировали.

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Информация о последствиях воздушной атаки уточняется

Ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменск-Шахтинска Ростовской области. Последствия инцидента выясняются.