МО РФ заявило об уничтожении блиндажей противника на купянском направлении

Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили замаскированные блиндажи и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметил командир танка с позывным Пингвин, стрельба велась с закрытой огневой позиции. Танк произвел 12 выстрелов.

Командир также рассказал, что ранее его экипаж с дистанции 400 м уничтожил пулеметную точку противника, мешавшую продвижению российской пехоты. "Противник вел обстрел, там была бойница пулеметная, пехота не могла пройти. Пришлось выкатывать танчик.