Президент Украины признал продвижение ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ и попросил у Запада все, что поможет украинской армии удержать линию фронта.

"Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются", - сказал он в обращении к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе.

Саммит ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

Зеленский отметил значительное превосходство ВС РФ в вооружении и попросил у партнеров "все, что помогает удерживать линию фронта", в частности снаряды, технику и беспилотники.

При этом Зеленский упрекнул страны ЕС за промедление с передачей Киеву снарядов. "К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на фронте и чего им еще, к сожалению, придется ждать", - заявил он, потребовав "ускорить реализацию договоренностей".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в феврале уточнял, что до марта ЕС сможет предоставить Киеву около 550-600 тыс. снарядов, а обещанный ранее 1 млн боеприпасов будет передан до конца года. Тогда же Боррель указал Киеву, что у ЕС "нет магии", чтобы предоставить больше снарядов. Однако украинские власти продолжают жаловаться, что не получили обещанный миллион.