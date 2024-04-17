Остин заявил о перемене ситуации на передовой в пользу России

Министр обороны США Ллойд Остин вновь призвал усилить помощь Украине, отметив преимущество Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Об этом глава Пентагона заявил в рамках бюджетных слушаний в Конгрессе.

«Ситуация на фронте меняется в пользу России, поэтому Киев остро нуждается в поставках снарядов и оружия», - сказал Остин на обсуждении ассигнований на оборону.

Министр ВВС США: конфликт на Украине развивается в невыгодном для Киева направлении

Он также добавил, что в контексте помощи Украине речь идет о поддержке в области безопасности в виде оружия, а не военное участие американцев на стороне Киева.

Напомним, сегодня также с призывом нарастить помощь Украине выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава альянса призвал страны-участницы отдать предпочтение поддержке Киева, а не собственной обороне, вновь отметив проблемы Украины на передовой.