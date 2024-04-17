Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что в будущем Россию ждут новые атаки с помощью дронов ВСУ и вылазки РДК**. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью Washington Post.

По словам Буданова*, Украина планирует увеличить количество атак дронов по России. Он также добавил, что в ВСУ рассматривают соответствующий план, который «включает в себя множество аспектов».

Буданов прокомментировал деятельность РДК*

«Чтобы противодействовать россиянам, Буданов* в планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства», — сообщает источник.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады с боеприпасами РДК**.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

** Запрещенная в России террористическая организация.