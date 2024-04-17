Глава украинского ГУР заявил о новых атаках дронов и РДК** по России
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что в будущем Россию ждут новые атаки с помощью дронов ВСУ и вылазки РДК**. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью Washington Post.
По словам Буданова*, Украина планирует увеличить количество атак дронов по России. Он также добавил, что в ВСУ рассматривают соответствующий план, который «включает в себя множество аспектов».
Буданов прокомментировал деятельность РДК*
«Чтобы противодействовать россиянам, Буданов* в планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства», — сообщает источник.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады с боеприпасами РДК**.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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