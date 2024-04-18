В НАТО сообщили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

Норвегия не собирается размещать на своей территории войска НАТО на постоянной основе, заявил в интервью немецкому изданию Welt главнокомандующий вооруженными силами страны Эйрик Кристофферсен. Однако он подчеркнул, что страна готова обороняться при начале вооруженного конфликта.

Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежские вооруженные силы в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключается в подготовке к возможному конфликту, — заявил глава ведомства.

Кристофферсен добавил, что Норвегия также не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. По его словам, страна ограничится ротацией войск НАТО в ходе учений.

Для нас совершенно ясно, что в будущем в Норвегии не будет размещено ядерное оружие. У нас не было этого во время холодной войны, не было и после 1989 года, — заключил он.

Ранее Кристофферсен заявил, что НАТО следует «надежно удержать» Россию от нападения на Альянс на Крайнем Севере. Он обратил внимание, что Москва уже много лет вооружается в Арктике. Кристофферсен призвал страны НАТО начать вкладывать средства в оборону и готовиться к конфликту, поскольку в противном случае РФ «попытается воспользоваться» уязвимостью Запада.