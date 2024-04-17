Глава Воронежской области сообщил о подавленном украинском БПЛА
Дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили над Воронежем украинский беспилотник самолетного типа.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание", - написал он.
На месте происшествия работают оперативные службы, туда же выехали представители правительства региона и администрации города, добавил Гусев.
В 22:05 в ГУ МЧС по Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе.