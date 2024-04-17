Израиль отменил запланированный на 15 апреля ответный удар по Ирану

Военно-политическое руководство Израиля планировало нанести ответный удар по Ирану вечером 15 апреля, однако решение об атаке было принято отложить. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на американских и израильских чиновников, знакомых с ситуацией.

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По словам представителей вашингтонской администрации, Израиль проинформировал о своем решении Соединенные Штаты.

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— Мы не уверены, почему и насколько это было близко к реальной атаке, — сказал американский собеседник.

Кроме того, в материале говорится, что США обеспокоены возможностью продолжения контратак, которые по итогу может спровоцировать более широкую региональную эскалацию.

В ночь на 14 апреля Иран провел масштабную атаку на Израиль, направив свыше 200 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля. В некоторых ближневосточных странах было закрыто для полетов воздушное пространство. В России также приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию.