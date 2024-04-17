Аналитик Меркурис: ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы Украины вынуждены перебрасывать резервы в Часов Яр с других направлений на фоне критической ситуации на этом участке фронта. Об этом аналитик рассказал на своём YouTube-канале.

«Украинцы уже поняли, что для ВСУ наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр», — сказал Меркурис.

Он добавил, что таким образом украинское командование пытается остановить продвижение ВС России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России приближается к освобождению Часова Яра.