Конфликт на Украине вышел на завершающий этап, поскольку украинские националистические батальоны отказываются воевать. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Интересно, что за последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, отказалась сражаться. Они просто сказали: "Мы больше не собираемся умирать в таком количестве", — сообщил эксперт. По его словам, нежелание наиболее радикально настроенных украинских вооруженных формирований идти в бой свидетельствует о том, что конфликт на Украине подходит к концу. Макгрегор признался, что все может закончиться гораздо быстрее, чем он думал. Экс-советник Пентагона предрек, что в ближайшие 1,5 месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) возьмут под контроль "все территории к востоку" от Днепра. До этого полковник заявил, что нежелание США вступать в переговоры с Россией по украинскому конфликту обрекает население Украины на исчезновение.