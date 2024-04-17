ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по "военным объектам" шиитского движения "Хезболлах" и "террористической инфраструктуре" в районах Накуры и Ярина на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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Кроме того, в армии проинформировали, что "за последние несколько часов" было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет и БПЛА из Ливана в направлении населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере Израиля". В результате 14 военнослужащих получили ранения, 6 из них ранены тяжело, указали в пресс-службе.

"ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велись обстрелы", - добавили военные.

Ранее радиостанция Kan сообщила, что не менее 18 человек ранены в результате удара дрона-камикадзе по общественному центру в Араб-эль-Арамше.