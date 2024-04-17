Три F-16 прибыли на базу в Румынии, где будут готовить украинских пилотов

Три самолета F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов приземлились на румынской 86-й авиабазе Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ в Борче (уезд Кэлэраш). Они будут использоваться для обучения пилотов F-16, в том числе украинских, сообщило агентство Agerpres.

На церемонии по случаю прибытия истребителей присутствовали министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен, для которых провели демонстрационные полеты.

Как заявил Анджел Тылвэр, румынские власти рассматривают созданный на территории авиабазы Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 как важный элемент обеспечения европейской безопасности, который позволит повысить уровень подготовки пилотов союзников.

Центр подготовки пилотов был открыт в ноябре 2023 года. Румыния предоставляет авиабазу, инфраструктуру и свою поддержку, королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16, а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техническое обслуживание. В Бухаресте заявляли, что на базе будут проходить подготовку не только румынские летчики, но и пилоты из "союзных и партнерских государств, включая Украину".