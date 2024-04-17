Появились детали российского удара по Чернигову

Российский удар по расположению подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове является «ювелирным» с точки зрения точности и времени. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц.

Военкор пишет, что с 2022 года гостиница, по которой пришелся удар ракет, прекратила работу — вместо постояльцев туда были заселены военнослужащие украинской армии. Также Коц опубликовал видео, на котором видно, как прибывшие на место удара медики и спасатели ГСЧС Украины оказывают медицинскую помощь именно людям в форме.

Кроме того, на кадрах в украинских СМИ заметно, что в развалинах гостиницы стоят двухъярусные кровати военного образца.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по военным целям в украинском городе Чернигове, в результате чего там, предположительно, был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее войска РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами.