В зоне СВО замечена защищенная от дронов российская "БМП-дикобраз"

Российские военнослужащие-умельцы продолжают удивлять своими модификациями бронетехники. На сей раз в зоне СВО была замечена БМП-1, которую превратили в подобие дикобраза.

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Фото машины опубликовали в Telegram-канале "Воевода вещает". Судя по кадрам, на БМП приварили множество металлических штырей, которые должны стать защитой от атаки FPV-дронов. Насколько эффективна эта конструкция, пока неизвестно.

© телеграм-канал "Воевода вещает"

Бесспорным лидером среди кустарных модификаций бронетехники в зоне СВО сейчас является Т-72, заключенный в бронекапсулу. В Сети его уже нарекли Царь-танком. Также в числе метких прозвищ Царь-мангал, танк-ангар, "черепаха" и "Железный капут".