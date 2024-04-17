Иран заставил Израиль потратиться на ракеты

Для отражения иранской ракетной атаки, в которой Тегеран использовал дешевые и устаревшие ракеты, Израиль суммарно потратил 1 миллиард долларов в виде дорогих ракет-перехватчиков Tamir, каждая из которых стоит 50 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля сообщает Financial Times (FT).

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Израиль не раскрывает размеры своих ракетных резервов. Тем не менее Израиль все же израсходовал во время перехвата так много ракет, что США выделили экстренное ассигнование в один миллиард долларов на их пополнение.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответом на атаку Ирана. В частности, рассматриваемые варианты включают в себя нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по местам размещения баллистических ракет и БПЛА.