Раскрыты подробности про новую группировку России в зоне СВО

Российские войска, созданные изначально для прикрытия госграницы, объединили в группировку «Север». Подробности о новом формировании в зоне специальной военной операции (СВО) раскрыл военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с «Царьградом».

Суконкин отметил, что ее командиром мог стать генерал-полковник Александр Лапин. В то же время пока Минобороны официально не подтвердило информацию об этом назначении.

Суконкину также известно, что сейчас бойцы «Севера» находятся напротив Харькова и немного северо-западнее города.

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О том, что в зоне СВО появилась шестая группировка войск ВС России — «Север», стало известно 14 апреля. Военные сейчас участвуют в боях на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях. «Север» впервые фигурирует в сводках Минобороны. Ранее подразделения в приграничных районах России называли «группировкой прикрытия госграницы».