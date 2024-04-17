Бронеавтомобиль "Спартак" получил хорошую защиту от вражеских FPV-дронов

Дополнительная защита от FPV-дронов противника устанавливается на различную российскую колесную технику: бронетранспортеры, бронеавтомобили, грузовики и др.

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В Telegram-канале "Военный осведомитель" размещена фотография АМН-590951 "Спартак", получившего экраны, прикрывающие от ударов со всех направлений. Также бойцы установили стальные щиты от пуль и осколков в районе колес.

Как уже сообщалось, "Спартаки" успели хорошо себя зарекомендовать в ходе проведения специальной военной операции. Их применяют для переброски личного состава - в одну машину помещается десять военнослужащих, в том числе трое на переднем сиденье.

Дизельный двигатель имеет мощность 312 лошадиных сил. Максимальная скорость - 100 километров в час. Запас хода по топливу - 1000 километров. Масса - 14,5 тонн.

Создан вариант с башенной пулеметной установкой (14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ). Демонстрировалась трехосная версия с 57-мм зенитной пушкой комплекса С-60.