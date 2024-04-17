Военный эксперт: ВСУ могут использовать метеозонды для подрывов и разведки

В условиях СВО такие воздушные объекты необходимо уничтожать. Об этом в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» сообщил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Метеозонд — это небольшой воздушный шар. Они опасны тем, что могут нести бомбу, взрывчатое вещество. Если вспомнить, не так давно вся Америка была взбудоражена тем, что китайский аэростат метеорологический пролетел через всю Америку. Он летел очень высоко, на высоте 18 километров. Кроме того, его остатки могли упасть на населённые пункты. То, что наши вооружённые силы сбили неизвестные метеозонды — это правильно, потому что они могли быть запущены противником с неопределёнными последствиями. В условиях специальной военной операции это всё должно уничтожаться. Они передают информацию, могут выполнять разведывательные цели. Это могут быть воздушные шары-разведчики». Сегодня три украинских метеозонда уничтожены над территорией Брянской области. Воздушные разведывательные объекты ликвидированы силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Александр Богомаз. Накануне Украина пыталась совершить теракт в Курской области с применением малоразмерного воздушного шара, сообщили в Минобороны. Летательный аппарат был уничтожен российской системой ПВО.