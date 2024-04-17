Старовойт: в Курской области отменен режим опасности БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе отменен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор. Ночью 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил опасность атаки беспилотников. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности. В эту же ночь об опасности атаки БПЛА также сообщили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт призвал население региона к бдительности. 16 апреля Минобороны сообщило об уничтожении малоразмерного воздушного шара ВСУ над Курской областью. По данным ведомства, шар был предназначен для атаки на объекты на территории РФ, его сбили около 8:15 мск. Подобные шары украинские войска используют, чтобы бесшумно поражать цели. Они оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.