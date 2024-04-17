Российская авиабомба ФАБ-1500 накрыла расположение "Азова" под Харьковом

Российская авиация ночью нанесла удар по расположению ВСУ в Боровой Харьковской области, сообщает "Направленец по Украине".

Отмечается, что ФАБ-1500 накрыла расположение роты 3-й бригады "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) в библиотеке.

"Вокруг все оцепили. С территории самостоятельно вывозят раненых и убитых", - говорится в публикации.

Ранее стало известно об ударе ракетами "Искандер" по командному пункту ВСУ в Чернигове, где, по предварительным данным, шло совещания высокопоставленных военных.

Приходила информация о большом числе убитых и раненых украинских военных. Сообщалось, что в результате удара мог погибнуть командующий группировкой "Север" ВСУ генерал-лейтенант Дмитрий Красильников.