Новый вариант российского Царь-танка сравнили с разработкой Менделеева

Совершивший удачную атаку в районе Красногоровки максимально защищенный вариант Т-72, прозванный Царь-танком, никого не оставил равнодушным.

Основная мысль всех обсуждений в социальных сетях - не важно, как он выглядит, главное, что успешно выполняет поставленные штурмовые задачи. Тем более в условиях, когда противник достаточно интенсивно применял против него различные средства поражения.

В Сети сравнили эту боевую машину с танком, разработанным Василием Менделеевым. Если сходство и есть, то весьма отдаленное. Версия, созданная бойцами 5-й бригады, вряд ли весит более полусотни тонн, а образец инженера-кораблестроителя должен был иметь рекордную массу в 173 тонны.

Броня в лобовой части составляла 150 мм, а борта и корма защищались 120-мм плитами. Его планировалось вооружить 120-мм пушкой, а на крыше установить башню с 7,62-мм пулеметом Максима, которая в походном положении опускалась бы внутрь корпуса.

Оригинальным был и проект пневматической подвески, намного опередившей свое время, обеспечивавшей высокую плавность хода и позволявшей этому "сухопутному кораблю" при необходимости ложиться на днище.

Однако мощность двигателя этого танка составляла всего 250 л.с. Поэтому вряд ли заявленные характеристики максимальной скорости в 24,8 километра в час были бы достигнуты в реальности.

Говоря же о современных доработках отечественной техники, можно быть уверенными, что мы наверняка еще увидим другие подобные образцы, при создании которых будет учитываться полученный опыт.