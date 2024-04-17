Командир зенитно-ракетной батареи армии России с позывным Перепел рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что в ДНР на Кураховском направлении ВСУ часто применяют БПЛА из-за нехватки артиллерии.

По словам военного, за последний месяц расчёт сбил семь крупных БПЛА. Однажды батарею атаковали одновременно три польских дрона-камикадзе Warmate.

«Два из них мы уничтожили, третий зашёл с тыла. Мы уже не сумели по нему отработать, но старший механик-водитель Мотор сумел выполнить манёвр, рискуя жизнью причём. Тем самым он сохранил жизнь машине, люди тоже все целы», — рассказал военнослужащий RT.

На опубликованном видео можно увидеть, как зенитчики 255-го мотострелкового полка поражают БПЛА.

Ранее военнослужащие армии России уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.