Российские бойцы утопили танк ВСУ точным попаданием ПТУР

Российские бойцы утопили танк ВСУ точным попаданием противотанковой ракеты.

Штурмовики из 200-й отдельной гвардейской бригады Ленинградского военного округа утопили украинский танк под Часов Яром. Об этом сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.

Судя по опубликованным кадрам, замеченный российскими воинами танк ВСУ забирался на возвышенность. Именно в этот момент оператор противотанкового комплекса поразил его управляемой ракетой.

ПТУР попала в тыльную часть машины, где расположен двигатель. В результате танк потерял управление и на скорости понесся назад. Членам экипажа пришлось выпрыгивать из танка на полном ходу.

В конце концов боевая машина скатилась в водоем и утонула.