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Подполье сообщило об ударе ВС России по пригороду Харькова

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Харькова, передает РИА Новости. По его данным, удар был нанесен в ночь на 18 апреля. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Подполье сообщило об ударе ВС России по пригороду Харькова
© РИА Новости
Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет, — сказал подпольщик.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что МЧС Украины подтвердило удар российских войск по гостинице в Чернигове, где находились украинские военнослужащие. Пока местные СМИ «воют о вероломной атаке», ведомство публикует объективный контроль. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить. Он подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.

В апреле стало известно о гибели в зоне СВО главы украинского города Лебедина в Сумской области Александра Бакликова. Градоначальник ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года. Информацию о его гибели подтвердили глава города Тростянца Юрий Бова и председатель Недригайловской общины Константин Волков.

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