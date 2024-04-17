Появились сообщения о гибели генерала ВСУ Дмитрия Красильникова

Этим утром российские военные нанесли удар тремя авиационными ракетами по командному пункту украинской армии в гостинице «Профсоюзная» в Чернигове.

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Отмечается, что здание было атаковано в то время, когда внутри проходило совещание с участием Красильникова. Генерал с прошлого года командует группой войск «Север». Очевидцы утверждают, что гостиница сильно разрушена, на месте находятся много машин скорой помощи, медики просят в социальных сетях о донорской крови. Об этом пишет «Донбасский партизан».

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Этим утром сильные взрывы прогремели не только в Черниговской, но и в Киевской, Одесской, Николаевской, Полтавской и других областях. Везде была объявлена воздушная тревога.