СМИ сообщили о попытках Украины завербовать наемников в Южной Корее

Украинские боевые группы, связанные с националистами, пытаются найти наемников в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 10 апреля в популярном интернет-сообществе Южной Кореи появилось объявление о наборе «специалистов» в «украинскую боевую группу». Среди требований к наемникам - возраст от 20 до 35 лет, минимальная физическая подготовка и «общая адекватность».

Профессиональная подготовка, к примеру, специальность военного медика, инженера, снайпера или оператора беспилотника, необязательна, но увеличивает шансы кандидатов.

В объявлении указали контакт в Telegram, куда жители Южной Кореи могут отправить заявку с личными данными. Желающие должны будут сообщить, где и когда они проходили военную службу, а также имеют ли они боевой опыт.

Сообщение сопровождалось роликом украинской группы, демонстрирующим минимальные физические требования к наемникам. Опрошенные РИА Новости эксперты связали эту группу с украинскими националистами.

По данным агентства, жителей Южной Кореи не очень заинтересовало объявление, кроме того, они назвали требования к подготовке низкими - десять подтягиваний, 50 отжиманий и бег три километра за 15 минут

В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были уничтожены 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши (по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли). Из Южной Кореи прибыло 15 наемников, пятеро из них были убиты.