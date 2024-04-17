Появились подробности атаки по российскому аэродрому в Крыму

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Крыму была произведена с применением ракетного вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, расположенный в Джанкое аэродром был атакован семью или восемью ракетами. Канал утверждает, что ВСУ применили баллистические ракеты, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

У аэродрома в Крыму прозвучали взрывы

Ранее сообщалось, что около 4:00 в небе над Джанкоем прогремели взрывы. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны в районе аэропорта. Время атаки, которое указано в сообщении канала, совпадает с указанным. Также в сообщении отмечается, что обстрел продлился около часа.