Появились подробности о найденной на дне реки машине с участниками СВО

Автомобиль с участниками специальной военной операции (СВО), который затонул в реке Дон в Воронежской области, нашли на глубине восьми метров в перевернутом виде. Такие подробности сообщил начальник водолазной группы Сергей Пенской, его цитирует «РИА Воронеж».

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«Он [автомобиль] находился на расстоянии около 100 метров от понтонной переправы вниз по течению. Мы попытались зацепить его тросами и вытащить на берег. Однако нам не удалось этого сделать из-за того, что сильным течением спасательный катер сорвало с якоря и отнесло вниз по течению», — рассказал начальник водолазной группы.

Он отметил, что водолазы нашли автомобиль на дне реки Дон 13 апреля, но сильное течение и нулевая видимость помешали спасательной операции. В итоге машину подняли со дна через три дня, 16 апреля.

В машине на дне реки нашли двух человек, хотя родственники сообщали о трех пропавших без вести. Военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов, по их данным, занимали пассажирские места, за рулем находился водитель Алексей Петров — состоял ли он на службе в Вооруженных силах, не уточнялось. Как предположил Пенской, третьего человека могло унести вниз по реке сильным течением. По его данным, в найденном на дне реки транспортном средстве не было лобового стекла. Также сообщалось о сломанных изнутри ручках дверей.

Сообщения о пропаже военнослужащих, которые ехали из зоны СВО в отпуск в Чувашию, стали появляться в сети несколько дней назад. Тревогу забили их родственники, которые рассказали, что военные не выходили на связь с 9 апреля, после того как въехали на платный участок трассы М-4 «Дон». О случившемся доложили главе Чувашии Олегу Николаеву.