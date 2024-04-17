Силы РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным

Российские войска продвинулись на несколько сот метров на времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР, несмотря на сильное минирование местности Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, продвижение произошло в районе Урожайного.