Рогов рассказал, что силы РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным
Российские войска продвинулись на несколько сот метров на времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР, несмотря на сильное минирование местности Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, продвижение произошло в районе Урожайного.
"Это несколько сотен метров, но этот участок был серьезно заминирован и оборонялся ВСУ", - сказал Рогов.