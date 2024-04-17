Министр обороны России Сергей Шойгу лично проехал на месте водителя в новом легком бронеавтомобиле для спецподразделений Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны РФ. Министр проверил выполнение указаний по созданию систем перспективного вооружения, роботизированных комплексов, а также по разработке обеспечения бойцов с учетом опыта спецоперации.

Главе Минобороны представили более 30 образцов перспективного вооружения, специальной и военной техники, военно-технического имущества. В том числе, он проехал на защищенном транспортном средстве, которое предназначено для перевозки личного состава и обеспечения выполнения боевых задач спецподразделений «с помощью установленного стрелкового вооружения».

В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества, — говорится в сообщении.

Ранее российские танкисты повысили защищенность танка Т-72Б3, лишив его уязвимой зоны возле люка механика-водителя. Танк оборудовали дополнительной динамической защитой. В ходе полевой модернизации Т-72Б3 получил козырек с шестью блоками защиты над люком. Конструкцию сделали откидывающейся, поэтому новшество не мешает механику-водителю занимать или покидать свое место. Эта модернизация обеспечит безопасность от FPV-дронов, атакующих верхнюю полусферу машин, и сбрасываемых в открытые люки техники гранат.