Шойгу лично проверил новый бронеавтомобиль

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проехал на новом легком бронеавтомобиле, предназначенном для перевозки военнослужащих, «проверив его ходовые качества». Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе роботизированные транспортные средства.

«Министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения», - пояснили в пресс-службе.

Глава Минобороны также обратил внимание на то, что ряд разработок, в том числе наземный медицинский робототехнический комплекс, очень ждут в зоне спецоперации.

«Такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле (…) Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», - подчеркнул Шойгу.

Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заявила об увеличении мощности авиационной ракеты дальностью 310 км в два раза. Заместитель главкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов рассказал, что боевая часть ракеты возросла с 450 до 800 кг. Глава оборонного ведомства России в свою очередь отметил, что теперь необходимо сделать так, чтобы таких боеприпасов было «в достаточном количестве». По его словам, ежедневно они расходуются и поражают цели и в таких же темпах должно быть организовано их производство.