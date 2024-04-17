Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как выполняются указания по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, обеспечения военнослужащих. Как сообщили в военном ведомстве, министру представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники.

В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.