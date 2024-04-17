Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как выполняются указания по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, обеспечения военнослужащих. Как сообщили в военном ведомстве, министру представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники.
В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
"Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", - сказали в ведомстве.