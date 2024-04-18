Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) успешно поразили опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. омбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - сказали в военном ведомстве.

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Как отметили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются, в том числе в зоне спецоперации.