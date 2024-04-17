Стало известно о заморозке переговоров между Израилем и ХАМАС

После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске переговоры Тель-Авива с палестинским движением ХАМАС оказались «почти заморожены». Об этом стало известно телеканалу NBC. Арабский дипломат рассказал телеканалу, что теперь центральное место в политике Израиля начал занимать Тегеран.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определился с тем, как ответит на нападение со стороны Ирана, однако все еще выбирает время нанесения ответной атаки.

Варианты включают в себя нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) или баллистическим ракетам. Помимо этого, Израиль рассматривает проведение кибератаки и введение санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).