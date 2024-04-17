В Британии сообщили, что в НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией

Заместитель командующего объединённого командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны».

По его мнению, Москва может стремиться нарушить работу кабелей и трубопроводов. Об этом говорится в статье британского издания The Guardian, выдержки из которой приводит РИА Новости.

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Авторы публикации, в частности, приводят слава Малетерра, заявившего, что «русские разработали множество способов вести гибридную войну под водой, чтобы навредить европейской экономике с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов».

«Вся наша подводная экономика находится под угрозой», – сказал вице-адмирал.

Как считает заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО, «подводная гибридная война» России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке.

Кроме того, он опасается, что Россия якобы может использовать в подводных операциях подлодки, в том числе атомные. При этом он Малетерр утверждает, что что страны НАТО совместно работают над устранением данной «угрозы».

«Сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергоснабжение и связь стран Старго Света, не способна противостоять гибридной войне Москвы и других противников НАТО», – цитирует The Guardian заместителя командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по мнению журналистов хорватского издания Advance, отправка немецких военных на территорию Литвы свидетельствует о том, что НАТО готовится к войне с Россией.