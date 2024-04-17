Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России могла нанести удар кассетными авиабомбами РБК-500 по укрепленным районам Нью-Йорка в подконтрольной Киеву части Донецкой области, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях бомб он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это бомба бетонобойная кумулятивного действия. Я полагаю, что удары наносились именно по точечным укрепрайонам, которые достаточно укреплены с точки зрения железа и бетона, с целью их разрушения», — поделился Матвийчук.

Полковник в отставке добавил, что точность удара авиабомб РБК-500 достаточно высокая.

«Потому что фугасное действие у них минимальное. У них больше разрушительной силы на проникновение», — заключил он.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna) сообщил, что Россия нанесла удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. В поселке, до 2021 года именовавшемся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что сосредоточение войск противника накрыли кассетными авиабомбами РБК-500.