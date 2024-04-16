ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетных сил "Радван"

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ракетными силами подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в центральном и западном районах Ливана Мухаммада Хусейна Мустафу Шечори. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

© RT на русском

Отмечается, что израильский военный самолет нанес удар по району Кфар-Дунин, где, по информации Армии обороны Израиля, находился глава ракетных сил «Радван».

«ЦАХАЛ ликвидировал Мухаммада Хусейна Мустафу Шечори, командующего ракетным подразделением сил "Радван" в составе "Хезболлах" по центральному и западному регионам Ливана», — говорится в тексте.

В Армии обороны Израиля утверждают, что он планировал и способствовал запускам ракет по территории страны. В ЦАХАЛ отметили, что в результате удара также был ликвидирован один радикал из ракетных сил «Хезболлах».