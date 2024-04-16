ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетных сил "Радван"

Армия Израиля ликвидировала главу ракетных сил «Радван» в «Хезболле» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетными силами подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в центральном и западном районах Ливана.
По данным армейской пресс-службы, командующий ракетными силами «Радвана» был ликвидирован ударом с воздуха, нанесённым в районе Кфар-Дунин в Ливане. В результате атаки также был ликвидирован ещё один боец подразделения.
Ранее сообщалось об ударе ЦАХАЛ по командующему силами «Радван» в Южном Ливане.