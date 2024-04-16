США заявили, что не получили от Израиля плана в отношении Рафаха

Израиль все еще не предоставил Соединенным Штатам подробной информации о своем плане по проведению военной операции в городе Рафах, а также по эвакуации из него мирного населения. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы все еще не получили детальной информации об их планах как в отношении эвакуации и гуманитарных соображений, так и в отношении военной составляющей", - сказал он.

31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планы проведения военной операции в Рафахе были утверждены. По его мнению, без входа в город и уничтожения там батальонов ХАМАС в конфликте в секторе Газа победы не будет. Как отметил тогда же премьер, операция требует подготовки. В Вашингтоне неоднократно указывали, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.