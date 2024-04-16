Израиль решил «как можно скорее» нанести удар по Ирану

Израиль решил нанести удар по Ирану. Об этом сообщают израильские СМИ.

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«Заседание военного кабинета Израиля завершилось, и кабинет решил нанести удар по Ирану», – говорится в публикациях.

Отмечается, что удар должен быть нанесен «как можно скорее».

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции нанес удар по Израилю. Это стало ответом на атаку израильской авиацией иранского консульства в Сирии, которая произошла в начале месяца. По данным армии Израиля, Иран запустил более трех сотен боеприпасов и беспилотников.