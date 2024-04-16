Латвия приготовила первую партию из миллиона дронов для Украины

Латвия готовится к поставке своих первых беспилотников на Украину. Об этом сообщила латвийский премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства, трансляция доступна на Youtube.

© Lenta.ru

«Беспилотники готовы, именно такие, о которых просили наши украинские коллеги», — заявила премьер-министр.

Возглавляемая Латвией группа из 14 стран готовится поставить Украине миллион беспилотников к 24 февраля 2025 года.

Ранее Силиня Киеву партию дронов на миллион евро. По ее словам, Латвия в 2024-м хочет выделить девять миллионов евро на подобные поставки Украине.