Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов

Водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев спас раненых бойцов во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), закрыв их своим телом. Историю подвига россиянина рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По словам военкора, Торгашев — уроженец Омской области. На специальную военную операцию отправился совсем недавно — в начале 2024 года. Россиянин ушел добровольцем, срочную службу не проходил. Мужчина попал в медвзвод, где был водителем и санитаром одновременно.

Россиянин спас жизни пятерых человек при эвакуации из Бердычей

Торгашев был в числе тех, кто обеспечивал эвакуацию из села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. 5 апреля медгруппа, в которую он входил, попала под обстрел противника кассетными боеприпасами. В ходе атаки двое медиков получили ранения. Россиянин решил перетащить товарищей под разбитый танк, где также спрятались трое штурмовиков, когда донесся звук приближающегося FPV-дрона.

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"Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной". Александр Коц, военный корреспондент.

Благодаря его решению выжила вся группа военных, забравшаяся под танк: двое медиков и трое штурмовиков. Отмечается, что Торгашев посмертно представлен к званию Героя России. У него осталось четверо несовершеннолетних детей — три дочери и сын.

Ранее еще один российский военный спас батальон в зоне СВО

В марте 2024 года стало известно еще об одной истории спасения в зоне СВО. Российский военный Джабраил Насыров спас целый батальон, применив знания, полученные в университете. По его словам, после передислокации в районе поселка Таволжанка не прошло и часа, как противник начал обстрел. Старший лейтенант оперативно восстановил связь в новой позиции: развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами. Насырову удалось запросить поддержку, благодаря чему противник был подавлен.

Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». При этом сам он не считает себя героем. Он признался, что всего лишь делал то, что умеет.

Еще одна история подвига российского военнослужащего получила огласку в феврале этого года. Тогда танк под управлением механика-водителя Николая Моисеева более суток сдерживал атаки ВСУ, благодаря чем украинская сторона не смогла прорваться в расположение российских войск. Кроме того, в ходе боев Моисеев уничтожил три танка и десятки солдат противника.