Стали известны подробности контракта мужа Блиновской с МО РФ

Стали известны подробности контракта, который подписал муж блогера Елены Блиновской Алексей с Министерством обороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает источник, Алексей Блиновский подписал контракт еще месяц назад. Сейчас он находится в зоне СВО и служит в Донецком корпусе, в котором собирает БПЛА. Кроме того, Алексей помогает армии деньгами. При этом муж «Королевы марафонов» получил позывной «Брикс».

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Напомним, что Елену Блиновскую обвинили в неуплате 906 миллионов рублей налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Ее мужу предъявили аналогичные обвинения и признали его соучастником преступлений жены, хотя сам мужчина своей вины не признал. В данный момент Блиновская находится в СИЗО из-за нарушения условия домашнего ареста. Всего ей грозит до 16 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о том, что Алексей Блиновский решил уйти на СВО, чтобы «реабилитироваться».