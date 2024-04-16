Путин распространил выплаты за ранения в зоне СВО еще на одну категорию россиян

Выплаты за полученные в зоне специальной военной операции (СВО) ранения распространили еще на одну категорию россиян — добровольцев подразделений Росгвардии. Это следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным документа, который опубликован на портале правовой информации. Lenta.ru

Документ корректирует положения о компенсациях, которые прежде касались добровольческих формирований, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации». Новый указ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, которые служат в войсках национальной гвардии РФ. ТАСС

Ранее Путин пообещал решить бюрократические вопросы, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне СВО. Он отметил, что для молодежи естественно желание помочь людям. Однако глава государства указал на опасность отправки студентов в зоны боевых действий. News.ru