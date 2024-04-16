Командира «Ахмата» назначили на новую должность в Минобороны

Командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова назначили на пост замглавы главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он указал, что до этого Алаудинов занимал должность замкомандующего вторым армейским корпусом ВС РФ. От нее он был освобожден. При этом он останется командиром спецназа «Ахмат».

«Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием! Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу», — написал Кадыров.

Кадыров рассказал о переломном моменте для Чечни

Он выразил уверенность, что на новом посту Алаудинов «продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие» президента России Владимира Путина.