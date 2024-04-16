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Командира «Ахмата» назначили на новую должность в Минобороны

Командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова назначили на пост замглавы главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Командира «Ахмата» назначили на новую должность в Минобороны
© globallookpress.com

Он указал, что до этого Алаудинов занимал должность замкомандующего вторым армейским корпусом ВС РФ. От нее он был освобожден. При этом он останется командиром спецназа «Ахмат».

«Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием! Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу», — написал Кадыров.

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Он выразил уверенность, что на новом посту Алаудинов «продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие» президента России Владимира Путина.

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