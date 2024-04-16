Президент Румынии одобрил транзит эстонского оборудования на Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил транзит по национальной территории оборудования и имущества, которые Эстония передала Украине, а также обучение украинских военных работе с этой техникой. Об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на письмо Йоханниса руководству парламента страны.

"Участие Румынии в подготовке украинских военных представляет собой важный и необходимый элемент в рамках коллективных действий стран - членов НАТО и партнеров по поддержке Украины", - отметил Йоханнис.

Он добавил, что средства на подготовку украинского отряда, включая проживание и питание, "а также любые непредвиденные расходы" предусмотрены бюджетом Минобороны на 2024 год.

Характер передаваемого оборудования и имущества, способ и сроки доставки не разглашаются.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка западными странами вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт.