Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16

Министр обороны Аргентины Луис Петри подписал в Дании соглашение о покупке 24 истребителей F-16.

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Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Аргентины.

«Сегодня мы завершили самую значимую покупку для военно-воздушных сил Аргентины с 1983 года, это 24 самолёта F-16», — заявил Петри.

Ранее министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине.