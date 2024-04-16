Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16
Министр обороны Аргентины Луис Петри подписал в Дании соглашение о покупке 24 истребителей F-16.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Аргентины.
«Сегодня мы завершили самую значимую покупку для военно-воздушных сил Аргентины с 1983 года, это 24 самолёта F-16», — заявил Петри.
Ранее министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине.